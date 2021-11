Mercado de armas legales de Estados Unidos es el paraíso para crimen organizado en México

El 26 de junio de 2020, un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disparó más de 400 balas contra el secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch. En el atentado murieron dos escoltas y una persona civil. El funcionario público sobrevivió con tres balas en el cuerpo. Las armas que se utilizaron en ese atentado, al igual que las que estuvieron detrás de más de 17 mil muertes en el país durante 2019, fueron compradas legalmente en Estados Unidos y contrabandeadas ilegalmente a México. Según el gobierno federal, entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas ilegalmente desde Estados Unidos.

En este reportaje especial, la periodista Danielle Dithurbide muestra cuán laxas son las leyes para comprar armas en Estados Unidos y, asimismo, qué tan fácil es introducirlas a México.

Dithurbide y un grupo de investigadores especiales se dieron a la tarea de ir a comprar armas legalmente a Texas, California y Maryland, tres estados con una alta oferta y demanda de armamento legal.

En Texas, durante 2019, se vendieron más de 1 millón 800 mil armas. Por su parte, en California, uno de los estados con las leyes más “estrictas” para la compraventa, se adquirieron más de 680 mil. Maryland, finalmente, es uno de los estados en los que más se venden las AR-15, el arma más popular en ese país así como entre los narcotraficantes en México.

Este reportaje también ilustra qué tan fácil es, a través de intimidaciones y sobornos, introducir estas armas, legales en Estados Unidos, de manera ilegal a México en grandes cantidades.

En agosto de este año, el canciller, Marcelo Ebrard, presentó una demanda del gobierno mexicano en contra de 15 compañías estadounidenses que manufacturan armas. La acción legal, presentada en una corte federal estadounidense, pide una compensación de 10 mil millones de dólares por la irresponsable participación de estas empresas en el tráfico ilegal hacia México. Los portavoces de las compañías han negado categóricamente estas acusaciones, argumentando que México es responsable de sus propias leyes contra las armas. Sin embargo, la demanda fue aceptada por la corte federal en Massachusetts y seguirá su cauce legal. De inclinarse a favor del gobierno mexicano, compañías de armas de la talla de Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, y Sturm, Ruger & Company, deberán pagar lo equivalente a casi el 2% del PIB nacional.

Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la conferencia matutina del pasado 5 de agosto, explicó que no se trata de un gesto injerencista que busque cambiar las leyes de Estados Unidos:

“Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas. No es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino a la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control”, apuntó.