Tradicionales carritos patrios se instalan, con medidas sanitarias, en calles de la CDMX

La venta de artículos alusivos al 15 de septiembre ya comenzó y se realizará de manera limitada en el primer cuadro de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que en toda la capital se desplazarán por las principales avenidas 500 vendedores.

De ellos, sólo 15 podrán estar en el primer cuadro de la Ciudad, que va del Eje Central a Circunvalación, y del Eje 1 Norte a Izazaga, a partir de la próxima semana.

Por ello, más de una docena de los tradicionales carritos con banderas y otros objetos tricolores se instalaron ya en Avenida Juárez y en el Eje Central Lázaro Cárdenas.

“Esta vez no nos dejaron poner en el Zócalo, que sólo permiso para 30 personas, fuimos sorteados para ver quién podría trabajar. Abarca de lo que es el Eje Central para acá hasta antes de llegar a Reforma, en Eje Central no un carrito grande sino chicos, adentro del Zócalo nos dijeron que no estaba permitido ingresar”, afirmó la comerciante Anid.