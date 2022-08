Trabajos en Terminal 2 del AICM comenzarán este año y durarán 13 meses, informa Sheinbaum

Los trabajos de reforzamiento estructural de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” comenzarán este año y durarán alrededor de 13 meses.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el pasado lunes participó en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se dialogó sobre las problemáticas del aeropuerto.

En conferencia de prensa, detalló que hasta ahora se prevé contar con un presupuesto de 600 millones de pesos para las obras, otorgado por el Gobierno Federal.

Restaurante Sonora Grill trató de arreglar el asunto de una “forma distinta”: Sheinbaum

En otro tema, Sheinbaum informó que recibió una nota de Geraldine González, directora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, donde acusa al restaurante Sonora Grill, señalado por presuntos actos de discriminación y racismo en sus instalaciones, de querer arreglar el asunto de una forma distinta.

“A ver, se los voy a leer tal cual, el martes 9 de agosto, cerca del mediodía, se recibió una llamada de parte de representantes del Sonora Grill para insistir en la reunión con el dueño, que quería hablar con Geraldine, ya que por culpa del COPRED el restaurante estaba siendo agredido, inclusive a sus meseros, ella solicitó diversas entrevistas con los dueños y representantes legales del Sonora Grill y lo que recibió es que le dijeron que querían verla, pero para arreglar el asunto político, que quede muy claro, este no es un tema político, no entendemos por qué quieren los acuerdos en lo oscurito, ya no existen en el Gobierno de la Ciudad, si estaban acostumbrados a eso, pues se les acabó, llegó la Cuarta Transformación”, destacó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.