Trabajo en estéticas y peluquerías de la CDMX disminuye por pandemia de covid-19

Peluquerías, barberías, estéticas y salones de uñas han resentido en la última semana la falta de clientes por el incremento de contagios covid-19 en la Ciudad de México (CDMX).

Si bien las autoridades no han impuesto restricciones para los negocios, la propia ciudadanía se está autolimitando para salir.

María Elena, clienta, contó: “Nada más salgo una vez a la semana, compro todo lo necesario y ya no salgo. Contraté a una persona y me lleva y me trae, procuro no andar en transporte”.