Trabajadores sindicalizados de Pemex se rebelan por congelamiento de prestaciones; exigen mejoras laborales

Durante años, los dirigentes del sindicato petrolero, bajo las ordenes de Carlos Romero Deschamps, no reclamaron por sus deficientes condiciones laborales ni por la falta de mantenimiento o de equipo en las instalaciones y hospitales de Petróleos Mexicanos.

Ahora, ese mismo grupo de dirigentes, encabezados por Ricardo Aldana, están reclamándole a Pemex.

Y es que en meses recientes se les quitó a los dirigentes el manejo de más de 9 mil plazas.

“Hemos sido más que tolerantes, no lo seremos más, no haremos trabajo que deban realizarse con las condiciones de seguridad indispensables; nos convertiremos en un fiero defensor de nuestro contrato colectivo de trabajo, el contrato colectivo se respeta, se respeta, se respeta. Unidad, unidad, unidad, unidad”, dijo Fernando Navarrete, del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros.

En las ultimas 42 horas, dirigentes y trabajadores de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, aprobaron en distintas asambleas iniciar una jornada de movilizaciones, no trabajar tiempos extra y suspender labores en seis refinerías, complejos petroquímicos, plataformas petroleras, terminales de distribución y marítimas, así como en hospitales y clínicas de salud.

Las 36 secciones del sindicato que encabeza Ricardo Aldana, acordaron rebelarse contra la administración y directivos de Pemex, por el congelamiento de prestaciones del contrato colectivo de trabajo, y la suspensión de comisiones y viáticos que implementó el Gobierno Federal; los líderes sindicales también demandan que Pemex les entregue 17 mil nuevas plazas que pretende crear; la mayoría de estos secretarios generales han sido denunciados ante la fiscalía general de la república por presunto enriquecimiento inexplicable.

“Falta de pagos, pagos extraordinarios, no pagan las vacaciones, si antes no lo hacíamos era por amor a nuestra empresa, pero también queremos a nuestra familia”, subrayó Marcos Azuera García, de la Sección 42 del Sindicato de Pemex, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Hasta enero de 2021, Pemex había cancelado 9 mil 374 plazas por actos de corrupción del sindicato. Los líderes sindicales tenían acceso a plazas duplicadas y triplicadas, que incluso ponían a la venta; la decisión, según Pemex, le permitió ahorrar unos 3 mil 100 millones de pesos.

Afuera de los centros labores y secciones sindicales se colocaron mantas para protestar y exigir mejores condiciones laborales. También denunciaron riesgos por la falta de mantenimiento en instalaciones y centros de trabajo.

“Yo estoy reclamando que a mí, me falta la gente. La refinería se está cayendo. No hay preventivos, no hay predictivos, no podemos atender los correctivos”, apuntó Felipe Alberto Careaga Campos, gerente de la refinería de Tula, Hidalgo.

“La falta de inversión en mantenimiento de las instalaciones, particularmente de la terminal marítima Madero, las más básicas, baños dignos para las mujeres, vestidores, herramientas, refaccionamiento y por supuesto, equipo para trabajar al interior de la refinería; rehabilitación inmediata de las instalaciones del Hospital Regional, el tema de los medicamentos, el tema del aire acondicionado, contratación inmediata de médicos especialistas”, dijo Esdras Romero Vega, secretario de la Sección 1 del Sindicato de Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas.