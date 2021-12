Trabajadores petroleros de Tabasco denuncian impedimento para que su planilla contendiera en elecciones sindicales

Este martes hubo elecciones en 12 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En Macuspana, Tabasco, los trabajadores de planillas opositoras denunciaron que ni siquiera se les permitió inscribirse para contender contra el líder sindical que lleva 18 años controlando la sección, Raúl Francisco Becerra de Dios, y quien hoy ganó de nueva cuenta.

Te recomendamos: Inconformidad por renovación del Sindicato Petrolero; contienden y ganan los mismos personajes

Así festejaron este martes en Macuspana, Tabasco, la reelección de Raúl Francisco Becerra de Dios, como secretario general de la Sección 14 del Sindicato Petrolero, en Ciudad Pemex.

Becerra de Dios lleva 18 años en el poder y se reeligió por tres años más. En esta sección sindical no se permitió el registro de ninguna otra planilla opositora. La comisión electoral de la Sección 14 determinó desechar la participación de las planillas color marrón, de Daniel Oropeza Falcón, y blanca, de César León Díaz, pese a que se registraron en tiempo y forma.

“Ni siquiera nos dejaron que nos acercáramos a preguntar cuál fue el motivo”, apuntó Daniel Oropeza Falcón, aspirante opositor de la Sección 14 del Sindicato Petrolero de Ciudad Pemex, Tabasco.

“Aparece como candidato único, el líder charro de siempre, desde 2003; desde esa fecha no ha existido democracia al interior de la Sección 14”, comentó César León Díaz, aspirante opositor de la sección 14 del Sindicato Petrolero de Ciudad Pemex, Tabasco.

Los trabajadores que votaron no tenían opciones. En boletas sin folio ni número, únicamente apareció el nombre del candidato Becerra de Dios, de la planilla verde. En señal de protesta, algunos escribieron el nombre del candidato al que apoyaban y otros la palabra “fraude” Otros trabajadores acudieron acarreados a votar y después los llevaron a una comida donde repartieron 400 charolas de cervezas.

Previo a la votación, instalaciones y edificios del complejo de Pemex y oficinas del sindicato fueron tapizadas con propaganda de Becerra de Dios, el candidato; además, envió regalos para buscar influir en el voto de los trabajadores.

“Le damos las gracias a nuestro señor líder, Raúl Becerra de Dios por el apoyo que nos dio a la LRO, por tener estos equipos, para comedor de la LRO, muchas gracias”, indicó un trabajador de Pemex.

A otros los obligaron a grabar mensajes de apoyo, en los que tuvieron que identificarse y dar su número de empleado:

“Le agradezco al líder Raúl Francisco Becerra de dios, más que nada el apoyo que le está dando”, dijo Ernesto Chable Sánchez, trabajador de Pemex.

“Quiero reiterar mi apoyo para mi secretario general y amigo Raúl Francisco Becerra de Dios, animo”, apuntó José Salvador Pérez Córdova, trabajador de Pemex.

Quienes se negaron a apoyarlo denunciaron ser hostigados; a estos trabajadores petroleros lo bajaron del camión que renta el sindicato, con recursos de Pemex para transportarlos a los centros laborales.

“Dice, aquí, el directivo que no me va a dejar subir al camión de la guardia, porque no eres parte de nuestro grupo. Porque no soy parte de tu grupo, no eres parte del grupo ¿qué tiene que ver? si yo pago mi cuota sindical. Tú tienes tu grupo, tu puedes agarrar tu camión, que te lo dé tu grupo”, narró un trabajador de Pemex.

“Tú, no tienes derecho a bajarme y tú también y los voy a denunciar, así se los digo, lo oíste. porque soy 121488 mi ficha y a mí, me quitan mi cuota sindical y tú, no tienes derecho ni eres dueño de Petróleos Mexicanos”, reclamó una trabajadora de Pemex, en Ciudad Pemex, Tabasco.

Se acudió a las oficinas del sindicato a solicitar una entrevista con el candidato ganador, pero no se obtuvo respuesta.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

LLH