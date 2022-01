Trabajadores hacen largas filas en la CDMX para obtener incapacidad laboral por covid

En los módulos, hospitales y quioscos donde se realizan pruebas covid en la Ciudad de México cientos de trabajadores hacen largas filas por horas, para obtener una constancia y entonces poder tramitar una incapacidad laboral.

José trabaja en un almacén. Tiene los síntomas de covid y necesita el resultado de la prueba para poder pedir su incapacidad.

“Desafortunadamente ahorita es gripa con un poco de tos, necesito ver primero la prueba, y si el doctor me dice aíslate y te doy tu incapacidad o aíslate para que te puedas recuperar de tu enfermedad”, aseguró María del Carmen López, recepcionista.

En la misma fila estaba formada María del Carmen, a quien también le han solicitado realizarse una prueba covid para aprobar su incapacidad.

“Yo me vengo a hacer la prueba porque mi compañera salió positiva, no tengo síntomas, pero más vale prevenir. Mi jefe ha sido muy accesible a esto, si salgo positiva, mi jefe me va a dar los días que requiera ¿Pero si le pide la prueba?… Sí, lo que pasa es que nos descuidamos, pensamos que ya había pasado esto”, dijo Jorge Luis Zendejas, jefe de Prestaciones Médicas IMSS en la CDMX.