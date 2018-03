trabajadores entregan pliego petitorio al inba

Unos 70 trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), contratados por honorarios bajo el Capítulo 3000, se manifestaron la noche del lunes afuera del Palacio de Bellas Artes, para exigir que les paguen los salarios que les adeudan desde enero pasado.

Una trabajadora del INBA informó que apenas se les “pagó enero y ahora en están por pagar febrero y marzo. Ha sido un poco atropellado”.

Explicó que “Capítulo 3000 es como una especie de contratación solo por servicios profesionales. No eres parte de la nómina del INBA… no hay prestaciones, no hay aguinaldo no hay bono de nada y tampoco hay vacaciones”.

Los trabajadores afectados son principalmente del Museo de Arte Moderno (MAM), de la Casa Estudio Diego Rivera, del Museo Tamayo y el Museo Carrillo Gil.

La protesta se hizo viral tras una publicación del Museo Nacional de Arte (Munal), en redes sociales, que decía:

“El amor al arte no debe significar tres meses sin cobrar. #YaPágameINBA”.

El amor al arte no debe significar tres meses sin cobrar. #YaPágameINBA — MUNAL (@MUNALmx) 26 de marzo de 2018

Este martes, los trabajadores intensificaron sus protestas.

Por la tarde, fueron recibidos por autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a quienes les entregaron un pliego petitorio.

Lidia Camacho, directora del INBA, precisó que “son los tiempos que típicamente se requieren para cumplir con la normatividad, por tratarse de prestadores de un servicio profesional y no de trabajadores gubernamentales. Cada año comienzan tradicionalmente a gestionarse a partir de que la institución cuenta con un presupuesto”.

“Nosotros contamos con servicios de museografía, curaduría, diseñadores, etcétera. Quizás lo que enfatizó… fue el nuevo trámite en CompraNet. Quizás eso yo te pudiera decir que fue algo nuevo y que quizás esta disposición generó descontrol”, mencionó la directora del INBA.

Afirmó que a partir de este miércoles “quedarán cubierto todos los pagos, enero y febrero”.

La trabajadora del INBA dijo que este caso se trata de “un problema de precarización del trabajo en la cultura… Es como si fuera algo menor, pero en realidad es el sector que produce conocimiento y que promueve el pensamiento crítico de la sociedad”.

¡Entérate! Fuente central del Museo Nacional de Antropología será restaurada

Con información de En Punto.

RMT