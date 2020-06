Trabajadoras sexuales duermen en la calle tras cierre de hoteles por coronavirus en CDMX

La pandemia, de una u otra forma, está afectando a todos, pero hay quienes vivían en el límite, para quienes por ejemplo el cierre de los hoteles significó acabar durmiendo en la calle.

Niki fue desalojada del Hotel Pensilvania, en el que vivía, debido a que fue cerrado por la pandemia. Hoy vive en un refugio de cartón, en las calles Fray Bernardino de Sahagún y Puente de Alvarado, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Niki asegura que en la calle sobrelleva el riesgo de contagiarse de COVID-19 protegiéndose con cubreboca. Pero a lo que más teme es a la violencia.

No sabes con quien estás y como los hoteles están cerrados la mayoría, los pocos que hay para trabajar cierran con candado, entonces si algo te pasa no hay cómo salir. Anoche me robaron durmiendo me sacaron el celular y la semana pasada me golpeó un tipo, me drogó y me golpeó”, reiteró Niki.