Trabajadoras sexuales desplazan al ambulantaje en CDMX

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México retiró puestos ambulantes de avenida Circunvalación que impedían a trabajadoras sexuales realizar su actividad, informó el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Publica, Avelino Méndez Rangel.

En un comunicado, el funcionario ofreció una disculpa a las mujeres que se vieron afectadas por la presencia de comerciantes informales en esa avenida que se encuentra al oriente del Centro Histórico y que por años se ha caracterizado por la presencia de esta actividad.

Señaló que el Gobierno de la Ciudad de México respeta los derechos de todas las personas y la intención nunca fue que se sintieran discriminadas motivado de un malentendido, pero tras una reunión se aclaró la situación y se logró un acuerdo.

Indicó que en la reunión estuvieron representantes del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, así como personal adscrito a la Subsecretaría a su cargo.

El barrio de La Merced, en el centro de la Ciudad de México, es una zona donde se sigue ejerciendo el trabajo sexual. Cada día, decenas de mujeres salen a buscar en alguna acera el sustento que las ayude a sobrevivir.

Yo inicié como trabajadora sexual porque fui traída, me trajeron de mi pueblo a base de enamoramiento, me enamoraron, me trajeron y que te puedo decir, me enamoraron y ya cuando me di cuenta pues ya estaba trabajando”, recordó “La Suspiros”, trabajadora sexual.