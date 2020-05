Trabajadoras del hogar en México pierden empleos e ingresos durante contingencia por COVID-19

Muchas trabajadoras del hogar han perdido sus ingresos por la emergencia sanitaria del COVID-19. En México hay más de 2 millones de trabajadoras del hogar sin contrato ni algún tipo de seguridad, muchas de ellas se han quedado sin trabajo.

Claudia es trabajadora del hogar. Sostiene económicamente a su esposo, hijo, nuera y dos nietos, pero perdió el empleo por la emergencia sanitaria en 3 de las 4 casas en donde ayudaba con las labores domésticas.

Pues se me acabó el trabajo. De cuatro trabajos que tenía, todos me dijeron que no, porque estaban asustados y hasta que mi patrona la de aquí, pues sí es la única que estuvo conmigo todo el tiempo para poder, este, pues tener algo para la comida, porque me han pasado muchas cosas. Mi hijo se fracturó el brazo, no tiene trabajo y tiene dos niños. A mi marido también lo despidieron del trabajo, entonces con lo que yo estoy sacando, con eso nos estamos manteniendo”, señaló Claudia .