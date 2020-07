Trabajadoras del hogar en CDMX regresan a laborar con semáforo naranja por COVID-19

Victoria es empleada doméstica, con el cambio a color naranja en el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, pudo retomar su actividad después de pasar 75 días sin trabajar.

Victoria Mendoza, empleada del hogar, comentó: “Pues muy duro, muy difícil, lloraba, no alcanza, sin trabajo y con deudas, porque pagamos renta y el dueño no se espera, pero ahí vamos, yo a veces no tengo ni que comer, pero ni modo, hago lo que puedo, lo que tengo, me estaba dando la depresión por todo esto, pensar, que hago, que hago, y con deudas y con esto y con el otro, no, no, la verdad sí estuvo muy pesado, no se le desea a nadie esto, a nadie”.

La llegada a la casa donde retomó actividades fue muy diferente a lo acostumbrado, primero limpió sus zapatos en una bandeja con jabón.

Después roció con aerosol su bolsa y su pantalón se colocó un delantal y se lavó las manos, en ningún momento se quitó el cubre boca.

Victoria se dice feliz de estar trabajando nuevamente, es madre y esposa, la pandemia por COVID- 19, la dejó sin ingresos y con deudas, dice que no todos los patrones le siguieron pagando durante el aislamiento.

Victoria fue testigo desde su casa, de casos de contagio de COVID-19 entre vecinos y familiares y de muchos despidos de empleadas del hogar.

Marcelina Bautista, del Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar, dijo: “Según la ley no debería, sin embargo, a veces las trabajadoras lo aceptan pornecesidad, a los empleadores les es muy fácil decirles, no puedo pagarte más y empiezan a negociar desde sus medidas, a algunas les dijeron tienes que venir una semana si, una semana no, y solamente te pago la semana que vienes”.

Cifras del INEGI, indican que, en México, 1.9 millones de personas son empleados del hogar, 95 de cada 100, son mujeres y más de un 70% de ellas, son jefas de familia.

