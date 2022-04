Tortillerías de barrio, al borde de desaparecer por aumento de precios de insumos

Las tortillerías de barrio están al borde de desaparecer, por los altos costos de los insumos, que no se compensan con el precio del kilo de tortilla.

Esto nos lo explicó doña Maximiliana, encargada de una tortillería en la colonia Obrera, que este lunes, 4 de abril de 2022, no pudo elaborar tortillas porque le cortaron la luz.

Reportero: ¿Qué complicaciones está teniendo?

Para que no se quedara sin ganancia, los mismos tortilleros se solidarizaron con ella.

Reportero: ¿Se solidarizaron con usted, para que no se quedará sin vender?

“Sí, y no perder los clientes, porque si no se van los clientes”, indicó Maximiliana, encargada de una tortillería en la colonia Obrera.

La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla informó que el precio actual de la tortilla está 15 por ciento abajo de lo que cuesta producirlo. Es decir, en promedio el kilo de tortilla cuesta 20 pesos y debería de costar por lo menos 23.

Esto nos dijeron los encargados de las tortillerías que diariamente padecen los incrementos de la materia prima.

“Estamos al límite de lo que se puede hacer para que la gente no se quede sin el sustento. Por el consumo del gas, todo eso y la luz, todo eso, y además el precio está muy bajo, y nosotros así no podemos soportar mucho la producción, así como va”, externó Rodolfo, encargado de tortillería.

Reportero: ¿Si ustedes mantuvieran el precio que tienen, en algún momento tendrían que cerrar?

“Sí, imagínese, no sale para la renta, para los gastos los insumos de toda la tortillería, no saldría. Lo que está subiendo mucho es el maíz, creo que subió un 60% de lo normal y ahorita igual vamos a subir el precio nosotros”, respondió Oscar, encargado de tortillería.

Esto opinaron las amas de casa del riesgo de que las tortillerías pudieran cerrar.

“No, pues no, imagínese, qué vamos a comer o con qué, si nosotros somos de maíz, no creo que sea factible, tendremos que comprar, aunque sean más caras”, opinó Marcela, ama de casa.

Por lo pronto, doña Maximiliana pidió prestado para pagar el adeudo de luz para poder trabajar de nuevo.

“Si no se vende mucho, de por sí no se vende mucho, y lo poquito que obtenemos no alcanza para sacar los gastos, pues no tiene chiste seguir trabajando. Tendría que cerrar la tortillería, pero pues estamos haciendo la lucha, pero por más lucha que queramos hacer no se puede así con los precios cómo están”, desatcó Maximiliana Martínez, encargada de una tortillería en la colonia Obrera.