Tortillería que apoyó a niños durante clases virtuales, ahora registra a los abuelitos para vacunación

En la tortillería “La Abuela”, localizada en la calle Tekal en la Colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan, otra vez Dalia Dávila ayudando a los que más lo necesitan, ahora a los abuelitos a registrarse en la página mivacuna.salud.gob.mx para que reciban la vacuna de COVID.

Te recomendamos: Tortillería de CDMX convierte camioneta en salón de clases para apoyar a niños sin recursos

Dice que son personas a las que se les debe tener toda la atención y que no todos tienen la fortuna de que sus nietos o sus hijos estén cerca para ayudarles y desconocen por completo el uso de una computadora o teléfono inteligente.

“Si es que se acercó uno de nuestros abuelitos a preguntar y le dije como, sí, es que no entiendo nada y yo me quiero vacunar y le digo espérate y empecé a checar y le dije sí se va a poder y empezamos a ver qué es lo que se necesitaba, uno de los amigos me mando lo del paso a paso y súper rápido, nosotros pensamos que mi teléfono que esta viejito, no servía, pero era la plataforma, ahora la plataforma ya desde anoche hemos podido registrar a todos los abuelitos, somos cinco, y así rápido todos subiendo a la plataforma”, destacó Dalia Dávila, tortillería La Abuela.