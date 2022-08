Detectan venta de ‘tortillas pirata’ en Sinaloa y Durango, hechas de olote

Aparecieron las tortillas pirata; a raíz del aumento en los insumos de la tortilla se ha incrementado el precio del kilo, en promedio, se está vendiendo en el país en 21 pesos, pues los industriales de la tortilla denuncian que por esta razón, en estados como Durango y Sinaloa han detectado “tortillas pirata”.

Son más baratas, pero hechas principalmente a base de olote, o mazorca del maíz.

“Un sabor medio raro, como muy garrosas, no se pueden tragar. Acedas, echadas a perder”, dijo una consumidora de tortillas.

Habitantes de Culiacán, Sinaloa, donde el promedio de kilo de tortilla se vende en 24 pesos, señalan que en algunos lugares se llegan a ofrecer tortillas de baja calidad.

“Yo no he notado ningún mal sabor en la tortilla, eso de que se haga dura sí”, dijo una clienta de tortillas en Culiacán.

“Si nos han traído pero de volada nos damos cuenta cuando anda la pirata, es un poco más barata, no nos funciona a nosotros la tortilla esa, en lugar de ahorrar venimos perjudicando el negocio, de volada te dicen cambiaron la tortilla, mejor seguimos con la misma, el sabor, y esta se dora un poco más y la otra se quiebra, no agarra el mismo color”, comentó un taquero en Culiacán, Sinaloa.

Taqueros y restauranteros reconocen la circulación de tortillas más baratas, pero que no cumplen con los requerimientos de calidad, textura y sabor; además, los clientes son los primeros en reclamarlo.

“A nosotros nos pega de gritos y ese cliente no regresa nada más”, dijo un taquero.

“De hecho, acabamos de cambiar la tortilla por el hecho de que le estaban metiendo mucha agua a la tortilla y me estaba generando más merma, la tortilla con bastante humedad hace que no me rinda en el comal y se reviente”, comentó una vendedora de tacos en Culiacán.