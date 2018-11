Subastan pedazo de escalera de la Torre Eiffel en 169 mil euros

Un pedazo de escalera de la Torre Eiffel fue subastado en 169 mil euros este martes por la noche en París, anunció la casa de ventas Artcurial.

De 4.3 metros de altura y compuesto por 25 escalones, proviene de la escalera helicoidal original del monumento, construido en 1889, que unía el segundo al tercer piso.

Today in Paris auction house Artcurial will be selling off a 24-step piece of original staircase from the Eiffel Tower, removed in 1983 to help lighten the structure while installing a new elevator between its second and top floors. pic.twitter.com/PQ0H4DRJ9C

