VIDEO: Tornado deja graves daños en Texas, EU

Un tornado en Dallas, Texas, dejó al menos seis personas heridas y severos daños este lunes.

A su paso, el fenómeno meteorológico demolió edificios de este a oeste por los distritos de Garland, Richardson, Rockwall y Sachse y dejó a decenas de miles de personas sin luz.

My coworker took this video of the tornado, I’m shook 🤯 pic.twitter.com/nPObcO02sI

— Jenni 🌻 (@jennifer_atm) October 21, 2019