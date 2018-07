Tornado destruye casas, locales comerciales y deja varios heridos en Iowa

Un tornado azotó una planta de maquinaria agrícola de Iowa, Estados Unidos, este jueves mientras algunas personas trabajaban y varias fueron trasladadas a un hospital local.

El tornado pasó por el poblado de Pella, ubicado a unos 64 kilómetros al sureste de Des Moines.

Algunos trabajadores de la planta fueron llevados a un hospital, dijo Shane Cox, teniente de la policía de Pella, al canal de televisión KCCI. Agregó que desconocía la gravedad de las lesiones o el número de personas afectadas. Los socorristas trataban de ingresar al edificio dañado para buscar si alguien estaba atrapado.

Video shows part of clocktower falling from atop the historic courthouse in Marshalltown, Iowa, as tornadoes cause destruction across multiple counties.

The city of Marshalltown has declared a state of emergency, officials told @ABC News. https://t.co/Naad0AXbVO pic.twitter.com/vSd1GpBnVg

— ABC News (@ABC) 19 de julio de 2018