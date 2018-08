Tormenta tropical ‘Ileana’ causa alto oleaje en Oaxaca

Fuertes marejadas y oleaje, vientos de más de 50 kilómetros por hora y nublados intensos en la mayor parte del litoral costero, son los efectos que provoca la tormenta tropical Ileana que se ubica frente a las costas de Oaxaca.

La tarde de este domingo, la depresión tropical 11-E evolucionó, se intensificó a tormenta tropical y mantiene su desplazamiento de manera paralela a la zona costera

Por eso es que la situación la seguimos manteniendo con puerto cerrado para embarcaciones menores, tanto de pesca ribereña como de turismo náutico, y las playas pues con la recomendación a los bañistas que tengan mucho cuidado por las olas que tenemos bastante elevadas y también las corrientes que generan en ellas”, informó Rafael Gutiérrez Robles, capitán de Puerto de Puerto Escondido, Oaxaca.

Por la presencia de la tormenta tropical, además de Puerto Escondido, continúan cerrados los puertos de Huatulco y Puerto Ángel.

El Gobierno de Oaxaca informó a través de un comunicado que desde la mañana de este domingo se activó la alerta azul y que las bandas nubosas de Ileana podrían generar lluvias durante las siguientes 48 horas.

En Puerto Escondido, muchas lanchas fueron retiradas del fondeadero para evitar daños por el oleaje.

Tú sabes que estamos en temporada de huracanes, temporada de lluvias, y pues la Capitanía de Puerto nos emite boletines meteorológicos el cual nos señala que estos días va a haber mal tiempo”, dijo Arnulfo Mendoza Pérez, lanchero de Puerto Escondido. Ahorita estamos sacando todas las embarcaciones, por cualquier cosa, para que no se vayan a golpear o algo así, porque luego se hunden”, afirmó Constantino Pacheco, lanchero de Puerto Escondido.

Por su parte, Protección Civil informó se va a mantener activo el operativo de monitoreo y alertamiento, para evitar riesgos a la población.

Tormentas y oleaje de más de dos metros por Ileana en Oaxaca y Guerrero

El jefe del departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco), Cutberto Ruiz Jarquín, indicó que la tormenta tropical Ileana favorece potencial de tormentas puntuales torrenciales en la entidad, y ocasionará oleaje de dos a cuatro metros de altura.

En un comunicado, el gobierno del estado precisó que a partir de la depresión tropical Once-E, el fenómeno Ileana se ha desarrollado y se localiza al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca.

En el estado, al igual que Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco se han establecido en alerta verde; en Oaxaca se mantiene el monitoreo y vigilancia por los efectos que pudiera causar la tormenta tropical.

La dependencia estatal pidió extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

Añadió que si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente. No transite por zonas inundadas; ya que puede haber cables de energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad.

Además, no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, porque puede ser arrastrado por el agua. Al viajar en vehículo, extremar precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa, así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias.

También, recomendó no cruzar puentes si el agua lo pasa por encima, no restablecer la energía eléctrica hasta estar seguro de que no hay cortos circuitos. Si se tienen duda sobre el estado de la vivienda, solicitar el apoyo de las autoridades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco) exhortó a alejarse de casas y muros en peligro de derrumbarse, no tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; siga las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

De igual modo, evitar que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades. En caso de tormentas eléctricas procurar no utilizar equipos eléctricos y electrónicos, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación.

Con información de Jorge Morales y Notimex.

