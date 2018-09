La tormenta tropical Florence se ‘estaciona’ en las Carolinas

La amenaza de Florence, que ya ha demostrado ser letal con sus casi incesantes lluvias, sus marejadas ciclónicas y sus fuertes vientos, está lejos de acabar ya que los restos de lo que fue un gran huracán seguirán sobre las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos, durante días.

La tormenta descargó ya más de 60 centímetros (dos pies) de agua en algunas localidades, y los meteorólogos advirtieron que las lluvias torrenciales podrían arrojar hasta un metro (tres pies y medio) y ocasionar fuertes inundaciones tierra adentro en los próximos días. Al menos cuatro personas fallecieron y las autoridades temen que la cifra pueda aumentar a medida que el meteoro se desplaza a Carolina del Sur el sábado.

Here's a look at the sunset over #TropicalStormFlorence, captured by #GOESEast. The storm is expected to move inland across eastern South Carolina tonight and Saturday before turning north toward the western Carolinas early next week. Latest: https://t.co/ROE9PMfPdt pic.twitter.com/aLLEcUwCg0

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 15, 2018