Tormenta provoca encharcamientos y caída de árboles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las lluvias de la tarde de este miércoles, provocaron encharcamientos y la caída de al menos 15 árboles en algunas zonas de la ciudad y el reblandecimiento de una carpeta asfáltica.

La precipitación estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento que derribaron árboles en el parque recreativo Caña Hueca y en el lado oriente sur de la ciudad sin que se reportaran viviendas o personas afectadas.

“Llevamos hasta el momento 15 árboles varios de ellos en Caña Hueca me acaban de reportar un socavón aquí en la convivencia infantil en el inicio de las calzadas de las etnias ahorita acabo de pasar estamos acordonando para que circulen con precaución”, dijo Elizabeth Hernández Borges, Secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez.

“El aire lo tiró el árbol, un tremendo árbol, ya casi no tenía raíces, ¿afortunadamente no hubo daños? Afortunadamente no pasó nadie ni ningún carro que lo aplastara ahí, pero sí estuvo bien feo”, reiteró Maribel, habitante de Tuxtla Gutiérrez.