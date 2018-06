Tormenta de polvo en Marte deja sin batería a la sonda Opportunity

La sonda Opportunity se quedó sin batería por una enorme tormenta de polvo que envolvió al planeta Marte y bloqueó el sol, informaron este miércoles funcionarios de la NASA.

Los funcionarios dijeron que tienen la esperanza de que la sonda Opportunity sobreviva a la tormenta, la cual ya cubre un cuarto de Marte, y se prevé que rodeé a todo el planeta rojo en los próximos días. Podrían pasar semanas o incluso meses para que el cielo se despeje lo suficiente para que la luz del sol alcance la superficie del planeta y recargue las baterías del Opportunity a través de sus paneles solares.

A massive Mars dust storm is turning day-to-night, causing the solar-powered @MarsRovers Opportunity to have likely entered a low-power mode where all subsystems are off, except a mission clock that can wake the computer to check power levels. Info: https://t.co/lSOHSsu1Oc pic.twitter.com/jjjr6qs4cK — NASA (@NASA) 13 de junio de 2018

Mientras tanto, la sonda activa más longeva de Marte está atrapada en medio de una fuerte tormenta en completa oscuridad.

“De ninguna manera estamos fuera de peligro aquí”, dijo John Callas, gerente del proyecto Opportunity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. “Esta tormenta representa una amenaza y no sabemos cuánto tiempo durará, así como no sabemos cómo estará el ambiente una vez que se disipe”.

Lo único que pueden hacer todos los controladores de vuelo es esperar a que la tormenta pase, el cielo se despeje y esperar que la Opportunity llame a casa, señalaron los funcionarios.

Los controladores intentaron el martes por la noche hacer contacto con la Opportunity, pero la sonda no respondió. La tormenta ha crecido desde fines de mayo a una velocidad sin precedentes.

Two views from the @MarsCuriosity rover show dramatic increase in dust inside #Mars‘ Gale Crater over three days (June 7 – 10). Major #Martian dust storm has continued to grow in size and intensity since then. pic.twitter.com/ch0s1NSagF — NASA’s MAVEN Mission (@MAVEN2Mars) 13 de junio de 2018

Las baterías de la Opportunity probablemente estén en un nivel tan bajo que lo único que funcione es el reloj, que sirve para despertar a la nave espacial para revisiones periódicas del nivel de energía, de acuerdo con los funcionarios.

La NASA lanzó las sondas gemelas Opportunity y Spirit en 2003 para estudiar las rocas y el suelo de Marte. Spirit no ha funcionado desde hace varios años. Sin embargo, Opportunity ha seguido explorando mucho más tiempo del previsto en su misión.

“Tengan en mente que estamos hablando de una sonda que ha estado trabajando en Marte por 15 años y estaba diseñada para tan solo 90 días. No puede ser mejor que eso”, dijo Jim Watzin, director del programa de exploración a Marte de la NASA.

