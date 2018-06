Tormenta en Oaxaca provoca encharcamientos y árboles caídos

La lluvia que cayó la tarde de este viernes en la ciudad de Oaxaca dejó encharcamientos y árboles caídos.

Las autoridades implementaron el Plan de Auxilio en Valles Centrales, en el que participan las policías Estatal, Vial, Protección Civil y bomberos.

En la avenida La Paz, de la agencia municipal de San Juan Chapultepec, perteneciente a Oaxaca de Juárez, un árbol cayó sobre un vehículo estacionado y otro más, sobre una vivienda.

En el bulevar Guadalupe Hinojosa de Santa Cruz Xoxocotlán, los vientos derribaron otro árbol sin provocar daños mayores, al igual que frente a las instalaciones de la Preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) en la calle 20 de noviembre.

En tan solo unos minutos cayó gran cantidad de agua que dejó encharcamientos en las zonas de la Central de Abasto, el Centro Histórico, Santa María Ixcotel, San Martín Mexicapan y Santa Rosa principalmente.

Protección Civil emitió recomendaciones para que las personas tomen sus precauciones y eviten accidentes debido a que el pronóstico indica que continuarán las precipitaciones en la ciudad.

Recuperan cuerpo de joven que cayó a arroyo en Oaxaca

Una embarcación de la Armada de México recuperó el cuerpo de un joven, de 29 años de edad, que se encontraba desaparecido, tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo que creció por las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Carlotta”.

El joven, fue identificado como Heriberto Erick Godoy Valdez, originario de la población de Río Grande, en la costa de Oaxaca, desaparecido desde el pasado sábado.

La corriente arrastró al joven a la laguna de Manialtepec y posteriormente, la misma corriente lo arrojó al mar.

Su cuerpo fue avistado por un pescador a unos 20 kilómetros mar adentro de la playa El Tomatal, cercana a Puerto Escondido.

Una embarcación de la Armada de México fue al punto de avistamiento y recuperaron el cuerpo para entregarlo a sus familiares.

El muchacho pasó arriba de esos mogotes, yo estoy más que seguro, ya no lo vi porque yo me fui corriendo a la barra con el cable para agarrarlo allá, pero ya no llegó allá, ya no salió allá, ya no lo vi”, señaló Julio Santos Aragón, compañero de fallecido.