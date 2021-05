Tormenta deja sin luz a miles de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Una fuerte tormenta azotó a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con vientos de 150 kilómetros por hora que derribaron postes de luz, árboles y espectaculares; la precipitación provocó que miles de personas se quedaran sin luz.

La lluvia acompañada de granizo y rayos eléctricos comenzó poco después de las 10 de la noche del lunes 17 de mayo de 2021.

Los vientos comenzaron a derribar espectaculares, rompieron cristales y algunos negocios resultaron con daños.

El informe de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indicó que la tormenta provocó la caída de 11 líneas de transmisión, 14 estructuras 141 postes y una de una antena de comunicación; los daños dejaron sin luz a 157 mil 228 usuarios.

🚨⛈️Así la TORMENTA SEVERA cruzando #NuevoLaredo; lluvia fuerte a intensa, viento fuerte >90 km/h, rayos nube – tierra y probable granizo. Cortes en la electricidad en diversos sectores de la ciudad 💥 y caída de árboles. ⏰11:00 p.m. pic.twitter.com/xHSlV2T88V — Meteorología Tamaulipas⛈️ (@MeteoroTamps) May 18, 2021

La mañana de este martes, 18 de mayo de 2021, se restableció el servicio a 33 mil 14 usuarios.

La CFE dispuso de 248 trabajadores electricistas, 75 vehículos y 43 grúas para reparar el servicio.

El alcalde de Nuevo Laredo, Arturo San Miguel, comentó que “el superintendente nos informó que traíamos el 70% en la madrugada, ya ahorita nada más queda el 40% de esa luz eléctrica. Hay unas torres de alta tensión caídas, que es lo que más daño nos está haciendo. Ya ha llegado gente de otros municipios tanto de Piedras Negras como de Monterrey en apoyar aquí a la Comisión Federal”.

Los fuertes vientos provocaron la volcadura de varios camiones.

El Gobierno de Nuevo Laredo informó que una persona murió durante la tormenta.

“Bueno, ahorita estamos haciendo algunas evaluaciones. Tenemos entendido que falleció una persona que se cayó del puente Mazatlán en la madrugada cuando empezaron los vientos fuertes y hasta ahorita tenemos un fallecido lamentablemente”, dijo Arturo San Miguel

En redes sociales los habitantes de la ciudad difundieron videos y fotos de los daños que se registraron en diversos puntos.

En su cuenta de Twitter, el Gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, informó que dio instrucciones a diversas dependencias de gobierno para que su personal se coordine y se sume a las acciones de apoyo en la ciudad y a las familias de Nuevo Laredo, luego de los daños ocasionados por la tromba registrada en el municipio.

El personal de Protección Civil recorrió las calles afectadas, mientras realizaban el retiro de escombros, postes y árboles caídos.

La Aduana de Nuevo Laredo informó que por el momento no cuenta con sistema y no hay un tiempo de respuesta, por lo que se pide no mandar carga al puente hasta nuevo aviso.

La institución señaló que la carga que esta en el puente para ser procesada tendrá una entrada en modo contingencia, solo para evitar filas en el cruce fronterizo.

