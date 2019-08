Tormenta con granizo deja severas afectaciones en Zapopan, Jalisco

Una intensa tormenta acompañada de granizo provocó afectaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, la tarde de este domingo.

El saldo es de zonas inundadas, árboles caídos y más de 100 viviendas afectadas. El municipio más afectado fue Zapopan.

El arroyo Seco, ubicado en la colonia El Briseño se desbordó, lo cual provocó que el agua, lodo y basura ingresaran a las casas aledañas.

En algunos puntos, el nivel del agua alcanzó el metro y medio de altura.

Los habitantes tuvieron que retirar el agua estancada con cubetas, escobas y palas.

No tuve tiempo de nada, nada, nada; me aventó mi puerta y entre las cosas aquí a mi hijo por la azotea. 20 años ahí ya se fue todo, ayer acabo de surtir mí despensa y todo se me fue, todo, todo se acabó en cinco minutos fueron”, argumentó Verónica Gnzález Pérez, afectada.

Algunas personas tuvieron que salir de inmediato de sus viviendas, para no quedar atrapadas en el interior.

Mi sobrinito me gritaba desde la azotea: ¡Por favor, Carla, ayúdanos, no me quiero ahogar!”, y yo sentía tan feo porque me daba mucho miedo de que se los fuera a llevar el agua, me agarré a una escalera para que se fueran a mi casa y no se ahogara”, narró Karla, víctima.