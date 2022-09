Toño Mauri otra vez tiene COVID-19

Toño Mauri anunció que nuevamente está contagiado de COVID-19, luego de que en junio de 2020 contrajo por primera vez de esta enfermedad que lo mantuvo durante ocho meses hospitalizado en Miami, Florida, y cuatro de estos en estado de coma.

Te recomendamos: Secretaría de Salud reporta que no hay personas fallecidas por COVID-19 en la última semana

El actor y productor empleó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia con el siguiente mensaje:

“Otra vez COVID!! Por favor no bajen la guardia!!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar.

Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores , mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!

Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme!!

Los quiero mucho !!!” escribió en su cuenta de Instagram.