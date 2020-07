¿Toño Mauri estaría en terapia intensiva por COVID-19?

El actor famoso en los 80, Toño Mauri, habría ingresado a terapia intensiva por posibles complicaciones de COVID-19, de acuerdo con diversos medios especializados en espectáculos.

Sin embargo, hasta el momento ningún familiar o persona allegada a la familia del actor mexicano ha confirmado o desmentido la versión.

Este martes diversos medios de comunicación dieron a conocer este martes que el actor Toño Mauri ingresó a terapia intensiva debido a complicaciones por el COVID-19.

En declaraciones para el programa ‘Despierta América’, el hermano de la también actriz Graciela Mauri confirmó la semana pasada que tanto él como su familia habían dado positivo al coronavirus, pese a que nunca habían salido de su casa en Miami, Florida, y que se sentía “relativamente bien”.

Me siento bien, relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día estás bien, otro día te sientes aplastado. En general creo que he tenido suerte porque me he estado checando mi oxigenación y estoy bien, entre 95 y 96, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto cambie y haya que correr” , aseguró.