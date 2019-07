Tomás Zerón cometió irregularidades en investigación del caso Ayotzinapa

El órgano encargado de hacer las investigaciones internas dentro de la Fiscalía General de la Republica (FGR), la Visitaduría, concluyó que Tomas Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) entre 2013 y 2016, cometió irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ordenó iniciar una carpeta de investigación en su contra por haber cometido “ilícitos de trascendencia penal”.

En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer material inédito. Lo llamó “el video oculto de Tomas Zerón”. En él aparece el exdirector de la AIC con Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, implicado en la desaparición de los 43 normalistas, ambos a un costado del río San Juan en Cocula, Guerrero.

Los expertos del GIEI denunciaron que el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón operó una diligencia en la escena, donde presuntamente integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos tiraron al río los restos de los normalistas. Señalaron que los peritajes de ese día no fueron registrados en el expediente, y que un día después, en ese mismo lugar, buzos de la Marina hallaron una bolsa con restos humanos, presuntamente de los estudiantes.

Las acciones de investigación realizadas el día 28 de octubre de 2014 en Cocula se realizaron con plena transparencia”, aseguró Zerón el 27 de abril de 2016.

La FGR entrevistó al inculpado que aparece en el video con Tomás Zerón, Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, quien declaró que el día de la grabación“estaba en una celda […] me sacaron y subieron al helicóptero […] me dijeron que me llevarían al río San Juan, y que ahí había unas bolsas que tenía que señalar, que, si no lo hacía, me iban a torturar, entonces contestó que sí […] y ya llegando hasta donde estaban las bolsas, hizo lo que me habían dicho, las señalé.

La presencia de Agustín García Reyes en ese lugar y ese día se dio en el marco de las facultades constitucionales de la Policía Federal ministerial”, aseguró Tomás Zerón.

La Visitaduría general también comprobó que Tomás Zerón trasladó al detenido sin competencia, sin presencia de su defensor y con huellas de tortura.

Por esto la Visitaduría General determinó, el pasado 24 de junio, “iniciar en su contra […] el procedimiento de cancelación de su certificado”.

Con información de En Punto

LHE