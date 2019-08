Toman tribuna del Congreso de la CDMX por Ley de Participación Ciudadana

Morena presentó una iniciativa que criticaba los esfuerzos ciudadanos, para garantizar las consultas del presupuesto participativo.

Te recomendamos: Congreso de CDMX endurece penas por feminicidio y robo de celulares

Sugiere básicamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México no aplicar una sentencia que ya tiene fuerza de ley. Hoy ustedes están construyendo un camino para que en los próximos días quede claro que no solamente van a ignorar a los habitantes de la capital y a esta ciudadanía, sino que los desprecian sistemáticamente”, comentó la diputada Gabriela Salido , del grupo parlamentario del PAN .

Entonces, una ciudadana tomó la tribuna y, aunque le cerraron los micrófonos, gritó su mensaje.

Es increíble que la misma posición de Morena venga a decirles que no tenemos derecho de tener nuestros derechos. Ustedes, como representantes populares tendrían que ver por nuestros derechos, no en contra de nuestros derechos, es absurdo, es realmente absurdo que tengamos que venir los vecinos a decirles que no pueden hacer eso, que es inconstitucional”, Susana Kanahuati, integrante del Comité Ciudadano San Ángel.