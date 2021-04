Toman Palacio Municipal de Aguililla, Michoacán, en apoyo a profesor empujado

Habitantes de Aguililla, Michoacán, tomaron esta mañana el Palacio Municipal en apoyo al profesor Fernando Padilla, quien el martes pasado recibió un empujón del gobernador Silvano Aureoles, y para exigir que se resuelva la difícil situación que viven por las disputas entre los grupos criminales que dominan la zona.

Este jueves, el profesor informó que no recibió el pago de su salario.

“Ahora el día de hoy, 15 de abril, se suspendió mi pago, donde tengo el sustento de mi familia, soy el maestro Fernando Padilla Vázquez, quien fue agredido por el gobernador de Michoacán. ¡Ni un paso atrás señores, ni un paso atrás! ¡El pueblo unido jamás será vencido!”, dijo Fernando Padilla, profesor de Aguililla.

Con esta arenga, el profesor Fernando Padilla y un grupo de maestros y pobladores, anunció la toma pacífica del Palacio Municipal de Aguililla hasta que, dijo, el gobernador Silvano Aureoles responda sus demandas, entre ellas la liberación de las vías de acceso al pueblo y el derecho a la libre manifestación, tras el incidente del lunes donde el propio gobernador lo empujó.

“Este acto de humillación que hizo públicamente se merece una disculpa pública y una renuncia de su gobierno y su gabinete, entonces desde hoy le reclamo para que él sepa y le lleve el mensaje ahorita que la presidencia va a estar tomada por paro indefinido desde ahorita, a esta ahora hasta que nos resuelva y si él quedó ya con usted, con el pueblo no ha quedado”, Fernando Padilla, profesor de Aguililla.

También hubo reclamos para el presidente municipal Osvaldo Maldonado, consideraron que no los defendió ante las acusaciones de Aureoles, de pertenecer al crimen organizado.

“El profesor vino a hacer un justo reclamo que yo ya había hecho de manera institucional, que no fue lo adecuado como lo hizo, no lo fue, pero como bien lo mencionó el profesor, con violencia no resolvemos las cosas. Yo jamás voy a estar en contra de los pobladores, en contra del pueblo”, Osvaldo Maldonado, Presidente Municipal de Aguililla.

Después le pidieron al alcalde que llamara al gobernador, pero fueron atendidos por el subsecretario Armando Hurtado.

La manifestación de los habitantes era para denunciar las dificultades que enfrentan por las disputas entre grupos criminales en la zona, los caminos y carreteras han sido tronchadas por estas organizaciones.

“Es como un cerco que se va cerrando cada vez más, como una soga que está ciñendo cada vez más a nuestro cuello, que ya no nos deja respirar, ya no se puede. El gobierno se ha hecho de la vista gorda. Ahora viene el gobernador y hace este acto de barbarie y después acusa a un poblador de Aguililla de ser halconero, y con eso nos dice a todos porque dice un grupo de halconeros. Estamos hartos de esta situación y teníamos todo el derecho de decirle en su cara que no ha atendido sus deberes”, Gilberto Vergara, sacerdote de Aguililla, Michoacán.

Otra exigencia fue el pago inmediato del sueldo del profesor Padilla, retenido sin motivo aparente desde esta mañana.

“¿Por qué no se le pagó como siempre junto con el de los demás? Como siempre se les está pagando, hoy es quincena, se va llevar el pago del maestro por una queja, por el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos va en ese sentido para dar fe y legalidad. ¿El problema es que, dado que se quejó la Comisión, le retuvieron el pago de la forma habitual? ¿Por qué no se llevó a cabo en la mañana como a todos los demás? Precisamente para notificar de que no hay ningún tipo de retención salarial”, Héctor Ayala, Secretario de Educación de Michoacán.

El profesor asegura que, hasta esta tarde no ha recibido su cheque, pese a que el propio Secretario de Educación estatal, Héctor Ayala, se comprometió por teléfono a que el mismo jueves llegaría el pago, también aseguró que interpondrá una serie de acciones judiciales para protegerse.

“El amparo va a ser para que no haya ningún problema, ninguna detención en mi contra y la demanda creo va a ser directamente al gobierno del estado. Le pedimos aquí al presidente, al ciudadano municipal de Aguililla, si nos pueden desalojar el edificio en estos momentos que se organicen para aquí tomar la presidencia municipal”, Fernando Padilla, Profesor de Aguililla.

