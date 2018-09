Toma de posesión de AMLO: Inician los preparativos

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió este viernes con el próximo secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, y parte del equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para iniciar los preparativos de la ceremonia de la toma de posesión, el próximo uno de diciembre, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Para ver los pormenores de la toma de posesión y hemos venido acumulando una carpeta que ha hecho el secretariado donde está todo lo que es la logística, entradas, salidas, invitados, etcétera, es muy complicada la logística”, dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados.

“Y hoy venimos ya a empezar a darle forma a ese proceso que concluirá obviamente con el acto de toma de protesta el día primero de diciembre”, destacó Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad.

Luego del encuentro privado al que también asistió Alejandro Gertz Manero y el equipo del próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que se revisaron tomas de posesiones de anteriores presidentes para conocer la logística implementada.

Aseguró que la de López Obrador, a la que están invitados jefes de Estado, será distinta.

“Pero esta va a ser distinta a las anteriores porque es un acto refundacional de la República. Esta va a ser muy cuidada, van a venir, no sabemos todavía cuántos jefes de Estado, hay, no lo sabemos, no me pudieron informar, no me lo contestaron porque todavía no lo tienen, pero lo sabremos en un mes”, agregó Muñoz Ledo.

Señaló que la Cámara de Diputados tendrá su propia seguridad, y que la del exterior dependerá de las autoridades de la Ciudad de México.

“Puede haber mucha gente en la calle, no, es que no esperamos ningún trastorno, esa es la verdad, la seguridad es preventiva, no vemos por ningún lugar, lado, un trastorno que pueda haber, francamente no lo vemos”, destacó Porfirio Muñoz Ledo.

Dijo que la ceremonia de toma de posesión, en la que será el encargado de ponerle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, se caracterizará por ser austera y solemne.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH