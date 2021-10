Toma clandestina provoca fuga de gas en Tepeji del Río, Hidalgo

La madrugada de este sábado 23 de octubre de 2021, una toma clandestina de hidrocarburo provocó una fuga de gas en Tepeji del Río, Hidalgo.

Fue en el kilómetro 73 de la autopista México-Querétaro sobre el antiguo camino a la comunidad de Santa Ana Azcapotzaltongo donde los elementos de seguridad pública estatal y municipal, Protección Civil municipal y Guardia Nacional acordonaron la zona mientras personal de Seguridad Física de Pemex procedía a cerrar las válvulas y sellar la toma.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil en el lugar se localizó una manguera de alta presión conectada al ducto Cactus-Guadalajara, lo que provocó la fuga de gas LP.

La zona fue acordonada y al no estar en zona poblada no representó riesgo para la población, por lo que no fue necesario desalojar a las familias.

Como medida preventiva, a las 7 de la mañana Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, y la Guardia Nacional cerraron la circulación de la autopista México-Querétaro en ambos sentidos, originándose una larga fila de automovilistas.

Luego de los trabajos del personal de Pemex, cerca de las 9:30 horas la fuga quedó controlada y la circulación en la autopista fue reabierta.

El alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, dijo que habrá coordinación con las autoridades federales y con Pemex para reforzar la seguridad de los ductos en esta región.

En lo que va del mes de octubre se han reportado dos fugas de gas en el municipio.

Con información de Bertha Alfaro



HAVJ