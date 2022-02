Tom Brady confiesa que sigue evaluando si se retirará de la NFL

Tom Brady dijo que sigue evaluando su futuro y el siete veces campeón del Super Bowl todavía no está listo para tomar una decisión sobre su retiro.

Te recomendamos: Tom Brady genera incertidumbre tras posible retiro del mundo deportivo que aún no confirma

El quarterback de 44 años de edad señaló que desea pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen y sus tres hijos. Tiene contrato hasta 2022 con los Bucaneros de Tampa Bay y viene de una de sus mejores temporadas en 22 años de carrera.

La compañía de salud y bienestar de Brady publicó un tweet en el que indicó que el quarterback se retiraba, lo que desencadenó reacciones en todas partes del mundo felicitando a Brady por su carrera. Incluso la cuenta de Twitter de la NFL publicó varios mensajes de felicitación.

TB12sports rápidamente borró su tweet, pero NFL Network siguió reportando que Brady había disputado su último partido.

Brady señaló que estaba decepcionado de que la cobertura de su posible retiro opacó los juegos por el Campeonato de la Conferencia de la NFL el fin de semana.

“Sabré cuando sea el momento adecuado”, comentó. “Cuando lo sepa, lo sabré y cuando no lo sepa, no lo sabré y no voy a apresurarme a llegar a alguna conclusión sobre eso”.