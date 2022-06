Todo por los likes: Así es el riesgo de hacer retos virales en redes sociales

El 58% de la población mundial es usuaria de las redes sociales y muchos quieren llamar la atención, ser vistos; eso ha propiciado miles y miles de videos que contienen retos virales, que en algunos casos ponen literalmente en peligro la vida de los que le entran a esos retos, todo por la necesidad de obtener “likes”.

Uno de los retos virales se trata de comer cereales o dulces y leche, con la intención de bloquear las vías respiratorias; este reto ha sido de los más populares, a cambio de recibir likes.

“Yo hice un reto de Bonny, consiste en meterte bombones y decir Bonny cada que te metes un bombón y así hasta que aguantes, sin ahogarte nada; solamente me dio ganas de vomitar, pero no me paso nada. ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir?, que te ahogues con los bombones”, narró Gonzalo López, usuario de redes.