Kalach: T-MEC no enfrenta riesgos, aún con aranceles al acero y aluminio

Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones del sector empresarial, dijo en entrevista para Despierta con Loret que la firma del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado T-MEC, envía una señal de certidumbre a los agentes económicos y los mercados de que México puede llegar a sus metas con seriedad y cumplir con sus compromisos internacionales. Afirmó que los aranceles al acero y al aluminio son “un pendiente” que se puede resolver.

Este viernes, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, presidentes de México y Estados Unidos, junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el acuerdo comercial trilateral en el marco de la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina.

Moisés Kalach consideró que este es un día muy importante que cristaliza el esfuerzo del Gobierno de México y de los empresarios, además marca el cierre de la administración de Peña Nieto y el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, “con un instrumento de política económica” que sin duda durará para muchos Gobiernos en el futuro.

Tras la firma del tratado comercial por parte de los representantes del poder Ejecutivo, el documento será enviado a los Congresos de cada país para ser analizado y, si lo aprueban, será ratificado. Cuestionado sobre la estrategia de cabildeo que prevén ante legisladores para amarrar la aprobación del tratado comercial, Kalach señaló que operarán desde dos ángulos: uno, acompañar el proceso en el Senado de México, donde también hay que compartir información y los beneficios, especialmente sobre la creación y el mantenimiento de empleos.

Dos, acompañar el proceso en Estados Unidos, más complejo por la postura de los demócratas en el Congreso. Moisés Kalach consideró que será una discusión larga y habrá bastantes cuestionamientos de los nuevos legisladores.

Cuestionado sobre los riesgos que aún podría enfrentar el T-MEC, dijo que no hay. Señaló que los aranceles al acero y el aluminio son “un pendiente, no un riesgo” y que se puede resolver, porque “no hace sentido que socios comerciales tengan este costo adicional, pero no es riesgo para el tratado”.

Nosotros no le vemos riesgos”, dijo, y agregó que el tratado comercial está compuesto para responder a los intereses de los demócratas y los republicanos. Consideró que el acuerdo obtendrá los votos necesarios, pero admitió que en Estados Unidos el Congreso podría extender el voto hasta el tercer o cuarto semestre del 2019.

En México, Kalach dijo que los empresarios acompañarán el proceso de análisis y discusión, respetando todas las posturas. Reveló que ya han hablado con senadores para asegurarse de que tengan la información necesaria, especialmente enfocada a que sepan la relevancia del tratado para los empleos.

El coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones del sector empresarial consideró que el nuevo tratado comercial de América del Norte, llamado T-MEC, podría entrar en vigor en 2020.

