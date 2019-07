Gobernadores mexicanos viajarán a EUA para impulsar T-MEC

La Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) viajará a Estados Unidos, con el fin de abonar a la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) por parte del Senado de aquel país.

Te recomendamos: Aranceles al acero, decisión aislada sin relación con T-MEC, dice AMLO

El presidente de la Conago y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo en entrevista que la visita está prevista para el viernes de la próxima semana.

Dijo que en esa reunión habrá gobernadores estadunidenses, tanto demócratas como republicanos, donde ambas partes buscarán la aprobación del T-MEC por parte del Senado de aquel país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el viernes se reunirá con legisladores de Estados Unidos para convencerlos de que ratificación del T-MEC es conveniente para los tres países.

El jefe del Ejecutivo recordó que México cumplió el compromiso de aprobar y ratificar T-MEC.

López Obrador reveló que cuando él era opositor no estaba de acuerdo con el tratado y uno de los que encabezan la comisión estadounidense en el pasado también voto en contra, pero han transcurrido muchos años como para echar por la borda todo lo conseguido.

Yo siendo opositor me opuse al tratado y uno de los que vienen encabezando esa comisión voto en contra, pero han transcurrido muchos años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido, así como no ha resultado la panacea también durante años se ha ido consolidando una relación económica-comercial importante que no se puede desaprovechar, no es racional ”, dijo el político tabasqueño.