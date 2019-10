Pelosi: Cámara de Representantes de EU cerca de aprobar T-MEC

La Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue trabajando para aprobar un acuerdo comercial que el presidente Donald Trump alcanzó con México y Canadá, llamado T-MEC, dijo la jefa del cuerpo, Nancy Pelosi.

La Cámara baja está en un “camino al sí”, aseguró Pelosi sobre la ratificación del tratado, que fue firmado hace casi un año, agregando que la investigación sobre si Trump debería enfrentar un juicio político no tiene “nada que ver” con su trabajo en pos del acuerdo.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que el gobierno de México ha disipado las dudas de Estados Unidos sobre la reforma laboral en nuestro país, con miras a la aprobación del tratado de libre comercio (T-MEC), en el Congreso estadounidense.

Seade explicó que hace unas semanas surgieron dudas entre congresistas y líderes sindicales en Estados Unidos acerca de si México estaba comprometiendo los suficientes recursos para llevar a cabo la “ambiciosa reforma laboral” aprobada por la legislatura en abril y mayo.

El subsecretario para América del Norte de la SRE detalló que una amplia delegación del Congreso de Estados Unidos viajó a México.

Seade acotó que, en la carta, el presidente López Obrador explicaba los fondos importantes que propone y que en años sucesivos propondría al Congreso de México para cubrir plenamente las necesidades de la reforma laboral.

Cuestionado sobre los salarios, Jesús Seade dijo que el T-MEC no afecta y recordó que Coparmex pedía un aumento de 300 por ciento para los próximos tres años.

Afirmó que los salarios deprimidos que se han registrado a México privan de recursos de compra al grueso de la población y han incidido en el poco crecimiento de la economía.

Sin el poder de compra no se crece y si no se crece, no se va a ningún lado”.