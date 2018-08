Javier Tello: Acuerdo comercial con México, tema de campaña de Trump

Javier Tello señaló este viernes que la lógica política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar el acuerdo comercial con México, obedece a una promesa de campaña en la que insistió en que iba a renegociar a fondo el tratado o salirse de él, si no beneficiaba a su país.

En Despierta con Loret, el analista político destacó que, sin embargo, que el tema del Tratado de Libre Comercio era un asunto que dividía al electorado de Trump. Más o menos la mitad del electorado estaba en favor y la otra mitad en contra, además de que el liderazgo republicano en el Congreso estaba también en contra.

Ante esa decisión, ¿cuál fue su decisión? (de Trump)… la no decisión, posponer una decisión, la indefinición…porque no solamente no había costos políticos, ni de un lado ni del otro, sino que esa indefinición generaba incertidumbre que era mala para México y Canadá, sobre todo para México y beneficiaba a Estados Unidos en el corto plazo, tal vez económicamente”, dijo Tello.