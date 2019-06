Tlahuelilpan: Regresa a México uno de los sobrevivientes de la explosión en el ducto de Pemex

Regresó a México uno de los sobrevivientes de la explosión de la toma clandestina en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida hace cinco meses y que dejó 135 personas muertas.

Alan Josette Hernández, de 15 años de edad, volvió a México tras ser dado de alta del Hospital de Galveston, en Estados Unidos.

“Estoy feliz de ver a toda mi familia de nuevo y estoy muy agradecido con la fundación porque gracias a ellos pude sobrevivir y ver a todos de vuelta”, apuntó Alan Hernández, lesionado por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

“Me siento contenta porque regreso con mi hijo vivo”, dijo Rosalinda Reyes, madre de Alan.

Alan, originario de la comunidad de Teltipan, cercana a Tlahuelilpan, formaba parte de las decenas de personas que estaban en el ducto perforado que estalló la tarde del viernes 18 de enero.

Presentaba quemaduras en el 83 por ciento de su cuerpo y sus expectativas de vida eran muy bajas, por lo que un día después fue trasladado vía aérea a Galveston, Texas, donde la fundación Michou y Mau y el gobierno de Hidalgo gestionaron su tratamiento.

Te puede interesar: Momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo

“Regresa por su propio pie, está con aditamentos que se les colocan en el cuerpo y la cara, un traje y una máscara para que siga la curación. El tema más delicado son sus manos, va a estar con familiares de la CDMX, es una decisión de familia”, indicó Marco Antonio Escamilla, secretario de Salud de Hidalgo.

Después de cinco meses y al menos 15 cirugías, Alan está fuera de peligro, aunque tendrá que regresar periódicamente a Galveston para atender las secuelas de las quemaduras.

Se tiene proyectado que en noviembre se le haga una cirugía facial.

“El avance con Alan es muchísimo, él está vivo, está aquí, está caminando, entonces es un gran avance para él”, destacó Ámbar Solís, directora de Traslados de la Fundación Michou y Mau.

Este martes fue recibido en el aeropuerto capitalino por sus tres hermanas, primos y tíos.

“Mucha alegría mucha emoción. Venimos todos de sorpresa, o sea le dijimos que no íbamos a venir y venimos, y él me pidió una comida especial, sobre todo los huazontles que me pidió y un guacamole sin chile, pero rico”, indicó María Guadalupe Reyes, tía de Alan.

Además de Alan, otras tres personas fueron trasladadas a Estados Unidos tras los hechos de Tlahuelilpan.

Dos murieron y uno más, Emmanuel Mendoza, de 17 años, sigue bajo tratamiento.

“Le doy gracias a Diosito que me dio otra oportunidad de vida. Ahorita me quedo temporalmente aquí en la ciudad de México”, dijo Alan Hernández, lesionado por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Con información de En Punto.

LLH