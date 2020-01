Maestra que murió en tiroteo acababa de entrar al Colegio Cervantes

La Fiscalía de Coahuila informó que la maestra María Assaf, que murió en el tiroteo del Colegio Cervantes, no estaba en clase con José, el niño que la asesinó y posteriormente se suicidó, el pasado viernes 10 de enero. Era su primer ciclo escolar en ese plantel.

La profesora que dio permiso al menor de salir al baño sí fue a buscarlo al ver que tardaba, pero al oír los disparos se resguardó.

La maestra de inglés María Assaf trató de calmar al niño al darse cuenta que ya había disparado y herido a cinco de sus compañeros y a un profesor de educación física.

Según declaraciones de testigos, recabadas por la Fiscalía, la maestra se acercó a unos pasos del niño para tratar de tranquilizarlo. En ese momento, el niño hizo una pausa, después le disparó y se suicidó.

En total realizó 9 disparos con las armas que llevaba, 8 con el arma calibre 40 y uno con la calibre 25.

Mayte, exalumna de la maestra María Assaf, mantenía contacto permanente por llamadas y en redes sociales. Al enterarse de lo ocurrido el viernes pasado en el Colegio Cervantes abordó el primer vuelo disponible a Torreón, debido a que ella vive en la Ciudad de México.

“Me di cuenta que era el Colegio Cervantes, lo primero que me vino a la cabeza fue María, le mande un Whatssapp inmediatamente y no contestó, me fui al Messenger, también le mandé otro mensaje, tampoco me lo contestó y ahí fue donde ya empecé a pensar lo peor”, comentó Mayte Vizacarra, exalumna de la maestra María.