Policía de Toronto confirma un muerto y 14 heridos en tiroteo en restaurante

Al menos una persona murió y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo registrado la noche de este domingo en un restaurante de Toronto, en el que también murió el autor de los disparos, informó la Policía local.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm

— Toronto Police (@TorontoPolice) July 23, 2018