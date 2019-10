Nuevo tiroteo en Texas, Estados Unidos, deja dos muertos y 14 heridos

Dos personas murieron en un nuevo tiroteo fuera del campus de la Texas A&M University-Commerce que dejó un saldo de al menos 14 heridos, esto, de acuerdo con un miembro de la policía del condado de Hunt.

El suceso ocurrió poco antes de la medianoche del sábado en Greenville, unos 24 kilómetros (15 millas) al suroeste del campus, indicó el agente Buddy Oxford. El tirador continúa prófugo, añadió Oxford.

El tiroteo se produjo en el fin de semana en el que la universidad en el este de Dallas celebraba la reunión de antiguos alumnos.

El agente no tenía información sobre la gravedad de los heridos. El hospital Medical City Plano recibió tres víctimas del tiroteo, todas en estado crítico, indicó la vocera Melissa Sauvage a The Associated Press. El hospital está unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Greenville.

Los disparos se produjeron en una fiesta de reunión, aunque no era un evento organizado por el centro universitario, indicaron Oxford y representantes de la universidad.

Los policías que acudieron al lugar estimaban que en el lugar había al menos 750 personas, señaló el portavoz, además, la Policía del condado tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 8:00 de la mañana, hora local.

Texas emite órdenes ejecutivas para detener a tiradores masivos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió ocho órdenes ejecutivas en respuesta a los tiroteos masivos de El Paso y Odessa-Midland que ocurrieron con solo semanas de diferencia, anunció este jueves su Oficina.

Texas debe lograr varios objetivos para proteger mejor a nuestras comunidades y nuestros residentes de los tiroteos masivos”, dijo Abbott mediante un comunicado.

El político afirmó que continuará trabajando de manera expedita con la legislatura para mantener las armas fuera de las manos de criminales peligrosos, “mientras protejo los derechos de la Segunda Enmienda (que tienen) los texanos respetuosos de la ley”, acotó.

Entre las ocho órdenes ejecutivas, se indicó que el Departamento de Seguridad Pública de Texas desarrollará preguntas de admisión estandarizadas que pueden ser utilizadas por todas las agencias de seguridad.

El objetivo es identificar verazmente si una persona que se comunica con las autoridades tiene información que debe ser reportada a la Red de Informe de Actividades Sospechosas de Texas.

En el lapso de 30 días, el Departamento de Seguridad Pública desarrollará una guía clara, basada en el estándar legal apropiado, para saber cuándo y cómo las agencias de aplicación de la ley deben presentar informes de actividad sospechosa.

Por otro lado, la Comisión de Aplicación de la Ley de Texas facilitará una capacitación para educar a todos los agentes de seguridad sobre las normas que se desarrollarán de conformidad con la orden primera y segunda.

Además, el Departamento de Seguridad Pública creará una iniciativa para aumentar la conciencia pública y la comprensión de cómo los organismos de seguridad utilizan los informes de actividades sospechosas para identificar posibles tiradores en masa o amenazas terroristas.

Con esto se busca que el público en general -amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de clase- estén más preparados para reportar información sobre posibles pistoleros.

El Departamento de Seguridad Pública trabajará además con la Agencia de Educación y la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas sobre maneras de informar mejor a las escuelas y a las familias acerca de la importancia de detectar actividades sospechosas.

Una de las medidas del mandatario texano menciona que las autoridades policiacas trabajarán con las fuerzas del orden locales, así como con los profesionales de salud mental y los distritos escolares.

Entre los objetivos de la Oficina del Gobernador está el de realizar análisis exhaustivos de las redes sociales para localizar amenazas potenciales de tiradores.

El tiroteo en El Paso el 3 de agosto pasado, que dejó 22 de muertos en uno de sus grandes almacenes, ocurrió horas antes de otro en una popular zona de ocio de la localidad de Dayton (Ohio), que se saldó con nueve muertos.

Luego, el 31 de agosto, siete personas fallecieron y 25 fueron heridas en Odessa (Texas) en otro tiroteo, cuyo autor fue abatido por la Policía.

Esos ataques han revitalizado el debate por la necesidad de endurecer el control de armas en EE.UU., donde el Congreso lleva más de dos décadas sin aprobar una ley que limite significativamente la posesión de armas, en parte debido a la influencia de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).

