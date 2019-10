Tiroteo en Long Beach, California, deja al menos 3 muertos y 9 heridos

Al menos tres personas murieron hoy y nueve resultaron heridas en un tiroteo en Long Beach (California, Estados Unidos), informó el Departamento de Bomberos de esa ciudad situada a unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles.

En su cuenta oficial de Twitter, los bomberos explicaron que recibieron un aviso de tiroteo a las 22.44 horas del martes (5.44 GMT del miércoles) en la parte oriental de esta localidad costera de California.

Follow our @LBFD for more details on tonight’s fatality. https://t.co/g32pEt2XwI

Algunos testigos señalaron que es posible que hubiera una fiesta de Halloween en esa vivienda cuando comenzaron los disparos, según el diario Los Angeles Times.

Las tres personas fallecidas son hombres.

Las otras nueve personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Las autoridades de Long Beach desplegaron un gran dispositivo de emergencia en las inmediaciones del lugar.

#BREAKING: At least eight people shot at what neighbors describe as a Halloween party in Long Beach. @Stu_Mundel overhead in #Sky2. #CBSLA pic.twitter.com/6qkZCDjdXi

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) October 30, 2019