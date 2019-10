Tiroteo cerca de escuela deja un lesionado, en California

Se registró hoy un tiroteo “aislado” cerca de una escuela en Santa Rosa, California; al menos hay una persona lesionada.

Te recomendamos: Reportan tiroteo en centro comercial de Boca Ratón, en Florida

Un tiroteo en las afueras de la escuela secundaria Ridgway High School en Santa Rosa, California, dejó este martes una persona herida y tres planteles escolares cerrados, informó la cadena de noticias CNN.

One person is injured after a shooting at a high school in Santa Rosa, California, police say. The suspect is still at large. https://t.co/5OsVaLEfU7 pic.twitter.com/siqUokU1zW

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2019