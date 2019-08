Liberan a policías retenidos por tirador en Filadelfia

Autoridades de Filadelfia confirmaron este miércoles por la noche que dos policías, retenidos dentro de una casa por un supuesto tirador, fueron liberados.

Te recomendamos: Segundo tirador de Filadelfia se encuentra atrincherado

Los policías fueron liberados por un equipo SWAT, después de negociar por horas con el tirador.

Update: 2 PPD Officers who were in house with shooter have been safely evacuated by PPD SWAT. Suspect is still armed and inside house. Continue to avoid the area.

Medios locales reportan que dentro de la casa sigue atrincherado el supuesto tirador y pudiera existir la presencia de otro agresor.

Un hombre armado les disparó a agentes de la Policía de Filadelfia el miércoles por la tarde, hiriendo a cuando menos seis en un enfrentamiento que se extendió hasta el anochecer.

El atacante seguía activo para las 6 de la tarde en el vecindario Nicetown de la ciudad, tuiteó el sargento policial Eric Gripp.

UPDATE: ALL six officers who were shot have been released from area hospitals. One Officer is being admitted for injuries sustained in a vehicle crash related to the incident. Situation remains active and ongoing.

— Eric Gripp (@PPDEricGripp) August 15, 2019