Detienen a un supuesto tirador en Filadelfia; van seis policías heridos

Policías detuvieron este miércoles a un supuesto tirador en Filadelfia; van seis agentes heridos y la escena del crimen sigue activa en busca de otro sospechoso.

Te recomendamos: Consulado descarta mexicanos heridos por tiroteo en Filadelfia

El individuo está atacando a los agentes en la sección Nicetown de la ciudad, explicó un portavoz de la Policía de Filadelfia. El vocero, que fue contactado por medio del número telefónico de asuntos públicos, no ofreció más información.

El sargento Eric Gripp tuiteó que hay al menos un sospechoso disparándole a policías.

Shooting situation ACTIVE and ONGOING on 3700 15th St. Avoid Area. Several PPD Officers have been injured. Updates will be provided as received

En tomas de video fue posible apreciar una enorme presencia policial en el vecindario, y muchos de los agentes tenían las pistolas desenfundadas.

Aparentemente un policía estaba herido y fue retirado en una patrulla. En el video también pudo verse a otros dos agentes que cargaban a un hombre y lo colocaban en la parte trasera de otro vehículo patrulla.

El sargento Eric Gripp confirmó en su cuenta de Twitter que seis policías resultaron heridos durante el enfrentamiento e informó que la situación sigue en activo.

UPDATE: Suspect is still firing. SIX (6) PPD Officers shot – at area hospitals with non life threatening injuries. Additional officers also receiving treatment for non-gunshot injuries. Continue to avoid area. Situation is active and ongoing.

— Eric Gripp (@PPDEricGripp) August 14, 2019