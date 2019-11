Nuevo tiroteo en fiesta de Halloween en California deja cuatro muertos

Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido anoche en una fiesta de disfraces de Halloween en una casa en la ciudad de Orinda, en el norte de California, a dos días de otro ataque en el mismo estado que dejó tres muertos y nueve lesionados.

La policía y los equipos de emergencia respondieron antes de la medianoche a un aviso de tiroteo en una fiesta en Orinda, a las afueras de Berkeley, informó David Cook, el jefe del Departamento de Policía de la ciudad.

Imágenes de video transmitidas por la cadena de televisión ABC7 News mostraron a una persona en una camilla cuando era llevada a una ambulancia y jóvenes que parecían invitados a la fiesta, incluidos algunos disfrazados, caminando en la calle afuera de la casa.

La fiesta había sido convocada en las redes sociales y más de 100 personas se encontraban cuando ocurrió el tiroteo, al parecer cometido por un hombre que empleó una ametralladora.

Este ataque se produjo dos días después de otro tiroteo en la ciudad de Long Beach, en el sur de California, que dejó un saldo de tres muertos y nueve heridos, entre ellos siete mujeres.

Al menos tres personas murieron hoy y nueve resultaron heridas en un tiroteo en Long Beach (California, Estados Unidos), informó el Departamento de Bomberos de esa ciudad situada a unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles.

En su cuenta oficial de Twitter, los bomberos explicaron que recibieron un aviso de tiroteo a las 22.44 horas del martes (5.44 GMT del miércoles) en la parte oriental de esta localidad costera de California.

Algunos testigos señalaron que es posible que hubiera una fiesta de Halloween en esa vivienda cuando comenzaron los disparos, según el diario Los Angeles Times.

Las tres personas fallecidas son hombres.

Las otras nueve personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Las autoridades de Long Beach desplegaron un gran dispositivo de emergencia en las inmediaciones del lugar.

