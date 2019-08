Tiroteo en El Paso, Texas: Poco a poco, habitantes buscan retomar actividades

En El Paso, Texas, sigue la conmoción tras el ataque terrorista del sábado, en el que murieron 22 personas, ocho de ellas mexicanas. Cada vez se conocen más testimonios de quienes vivieron el ataque, y los habitantes, poco a poco, buscan retomar sus actividades.

Las horas posteriores al ataque del sábado en el WalMart de Cielo Vista transcurren entre el dolor de una ciudad herida y la pena de las familias que han llegado hasta ella a reconocer a sus deudos.

Como Nicolás Velázquez Chairez, hermano de Juan de Dios, originario de Valparaíso, Zacatecas, que viajó hasta el Hospital del Sol para despedirse de él.

Ya no habló, nunca habló, nuca estuvo consciente”, recordó Nicolás Velázquez Chairez, hermano de Juan de Dios.

Cuenta que Juan de Dios estaba en el centro comercial para cambiar un producto, cuando ocurrió la matanza perpetrada por Patrick Crusius.

Al menos tres de los ocho mexicanos asesinados en este tiroteo, serán sepultados en Ciudad Juárez, entre ellos Elsa Mendoza, una maestra de educación especial.

De los seis mexicanos que se reportan heridos, tres continúan en terapia intensiva y el resto fuera de peligro. Se recuperan en el Hospital El Sol, donde el cuerpo médico presentó el testimonio de Octavio Lizarde, un sobreviviente que intentó, sin éxito, proteger a su sobrino Javier, de 15 años de edad.

Poco a poco, la zona del ataque busca volver a sus actividades cotidianas. Empleados de la tienda comenzaron a tapiar una reja que la rodea, donde continúan investigaciones. Y el FBI autorizó que los clientes comiencen a llevarse sus autos, estacionados desde el sábado por la mañana, en una zona que se ha convertido en un gran memorial, en medio de banderas de México y Estados Unidos.

Esta pena no es solo para El Paso sino para el mundo, porque el odio no debe ser esto, no debe pasar todo esto”, señaló un habitante de El Paso, Texas.

