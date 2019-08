Tiroteo deja varios muertos en supermercado en El Paso, Texas

Un tiroteo en un supermercado WalMart de El Paso, Texas, dejó varios muertos el sábado y había tres sospechosos bajo custodia, después de que los aterrados clientes huyeron presos del pánico en el último tiroteo masivo que sufre Estados Unidos.

El alcalde de El Paso, Dee Margo, dijo que la policía arrestó a tres personas, pero no pudo precisar si estaban directamente implicados en el suceso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que hay varios muertos por el tiroteo y dijo que habló con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para ofrecerle apoyo del gobierno federal.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019