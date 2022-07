Tiroteo deja al menos 7 heridos en un parque de Los Ángeles, Estados Unidos

Al menos siete personas resultaron heridas el domingo 24 de julio de 2022 tras un tiroteo en un parque de Los Ángeles, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Te recomendamos: Tiroteo en universidad de Manila, Filipinas, deja al menos 3 muertos

Los paramédicos trasladaron a cuatro hombres y tres mujeres a los hospitales de la zona tras el tiroteo en o cerca de una exposición de coches en Peck Park, en el distrito de San Pedro, en el suroeste de Los Ángeles, indicó el departamento de bomberos en un comunicado.

Al menos tres de los pacientes resultaron heridos por disparos, entre ellos un hombre y una mujer que se encontraban en estado crítico, según el comunicado.

“No hay otros pacientes que permanezcan en la escena”, dijo el comunicado, añadiendo que las circunstancias relativas al tiroteo aún no han sido confirmadas.

La policía no tenía ningún sospechoso en custodia, ni una descripción del mismo, dijo un portavoz de la policía de Los Ángeles. Aunque la policía no ofreció detalles del tiroteo, no lo clasificó como un tirador activo, dijo el oficial Luis García, indicando que los oficiales no veían un peligro continuo de un tiroteo masivo al azar.

Peck Park es un centro comunitario en San Pedro que tiene un diamante de béisbol, un parque de patinaje, un gimnasio y senderos para caminar, según el sitio web de parques y recreación de la ciudad.

San Pedro alberga el Puerto de Ángeles, el mayor punto de contenedores de Estados Unidos.

Con información de Reuters

JLR